Zaccardo: «Il Milan il club più importante in cui ho giocato. Contro il Bologna…». Le sue parole a Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Zaccardo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida di questa sera tra Milan e Bologna.

ZACCARDO – «Ho un ricordo bello di entrambe le esperienze. A Bologna sono cresciuto calcisticamente e al Milan sono arrivato alla fine della mia carriera, quella rossonera è la squadra più importante dove ho giocato e quella rossoblu è quella che mi ha dato la possibilità di giocare in A. Sarò allo stadio, da doppio ex però non mi schiero mai»