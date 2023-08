Musah svela un retroscena su Gattuso: le sue dichiarazioni

Yunus Musah, durante la conferenza stampa di presentazione odierna, ha svelato un retroscena su Rino Gattuso

Durante la conferenza stampa di presentazione odierna, Yunus Musah ha svelato:

«Gattuso mi parlava a volte di ciò che succedeva qui al Milan. Mi dava consigli su come giocare da centrocampisti. Con Riccio (il vice di Gattuso, ndr), scherzavamo sul giocare al Milan quest’anno. No, non ci ho parlato, ma adesso che me l’hai detto dovrò chiamarlo. Poi è successo. Sono felicissimo di essere qua, non vedo l’ora di giocare e di aiutare i miei compagni. Sono felicissimo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA