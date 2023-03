Si sta componendo il tabellone delle Final Four di UEFA Youth League. Definita la prima semifinale di Nyon

Prende forma il tabellone delle Final Four di UEFA Youth League. Nel primo dei due match di oggi l’AZ Alkmaar travolge per 4-0 il Real Madrid e raggiunge lo Sporting Lisbona componendo la prima semifinale in programma a Nyon.

Attesa per l’ultimo quarto di finale tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato delle 18:30: da questo match uscirà l’avversario del Milan Primavera.