Yonghong Li: «Non vedo l’ora di vedere il Milan di nuovo in campo»

Il prossimo 20 giugno la Serie A tornerà in campo per riprendere e portare a termine la stagione 2019/2020. La decisione definitiva è stata presa ieri dopo il vertice tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentanti del calcio.

A commentare la notizia, tramite il proprio account Twitter, è intervenuto l’ex presidente rossonero Yonghong Li, che ha così scritto: «Un importante ed edificante momento. Non vedo l’ora di vedere i rossoneri di nuovo in campo! #ForzaMilan».

An important and uplifting moment.

Can’t wait to see the #Rossoneri back on the pitch!

#ForzaMilan https://t.co/IdRyoFPzPf

— Yonghong Li (@YonghongLi69) May 29, 2020