Yonghong Li celebra Kessiè: «È un grandissimo giovane talento»

Yonghong Li esalta Franck Kessiè. Attraverso il suo profilo Twitter, l’ex presidente del Milan ha voluto celebrare le 150 presenze dell’ivoriano in maglia rossonera dichiarando: «Kessiè è un grandissimo giovane talento e ha mostrato miglioramenti sorprendenti. Sono grato per la sua presenza nella squadra».

Ecco il suo tweet:

Kessie is such a great young talent and has shown amazing improvement.

I'm grateful for his presence on the team!#SempreMilan #MilanCeltic https://t.co/qBphGpLlHC

— Yonghong Li (@YonghongLi69) December 4, 2020