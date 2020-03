Ecco il tweet di Yonghong Li in merito al licenziamento di Boban dal Milan.

«Scioccato ma non sorpreso. E’ triste vedere Boban andarsene, ha fatto meraviglie nel 1994 quando ha aiutato il Milan a vincere la Champions League. Gli auguro successi per il futuro»

Shocked but not surprised.

Sad to see #Boban go – he did wonders in 1994 when he helped Milan win the Champions League cup. I wish him all the success in the future. #SempreMilan https://t.co/pHvKEhcGwn

— Yonghong Li (@YonghongLi69) March 9, 2020