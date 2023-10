Jacobelli spiega: «Tonali, tema delicato. Ma sulle scommesse...»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato la situazione di Sandro Tonali relativa al caso scommesse: le dichiarazioni

A TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato il caso scommesse con particolare attenzione alla situazione dell’ex Milan Tonali:

«E’ una vicenda delicata. E’ evidente come si tratti di una ludopatia, ed è l’aspetto da affrontare da un punto di vista terapeutico. Dall’altra parte chi ha sbagliato deve pagare. Non stiamo parlando di dilettanti ma di professionisti che sanno quali siano le regole da rispettare, soprattutto per quanto concerne il Codice di giustizia sportiva. Ora vedremo gli sviluppi e quale sarà la reazione della giustizia sportiva ed ordinaria».