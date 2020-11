WhoScored – Leao inserito nella top 11 degli U21 di ottobre

Rafael Leao è stato inserito da WhoScored nella squadra del mese degli Under 21 per quanto riguarda il mese di Ottobre

WhoScored, noto portale calcistico che fornisce dati e statistiche interessanti per quanto riguarda il rettangolo di gioco, ha stilato la top 11 degli Under 21 per quanto riguarda il mese di ottobre.

Nella formazione titolare è presente un rossonero: si tratta di Rafael Leao, con un punteggio di 7.92. Il portoghese è l’unico calciatore della Serie A presente insieme ad Audero (Sampdoria) e Ibanez (Roma).