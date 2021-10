Wenger annuncia: «Fuorigioco elettronico nel calcio dal 2022»

Arsene Wenger ha parlato della possibilità di automatizzare il fuorigioco. Le parole del responsabile dello sviluppo mondiale del calcio

«Ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel 2022. Sono tenuto al segreto, ma sarà il prossimo dei grandi progressi dell’arbitraggio». Queste, come riportato da ANSA, sono le parole di Arsene Wenger, responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la FIFA, in merito all’introduzione del fuorigioco automatizzato.

Il fuorigioco elettronico si baserebbe su un sistema simile a quello usato per la Gol Line Technology e aiuterebbe a ridurre i tempi di attesa sull’annullamento o meno di una rete.