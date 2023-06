Weah ricorda Berlusconi: «Ha sempre creduto in me». Le parole dell’ex rossonero per ricordare l’ex presidente scomparso da una settimana

George Weah ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di politica e ha voluto ricordare Silvio Berlusconi. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Ho dimostrato che un ex sportivo può realizzare progetti anche quando assume un altro ruolo. Sa che ha sempre creduto in me? Silvio Berlusconi. Diceva che sarei stato un grande presidente per il mio Paese»