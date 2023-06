Wanda Nara sicura sul futuro di Icardi: «Torneremo in Italia»

Wanda Nara sicura: «Torneremo in Italia». Le parole della moglie e agente sul futuro di Mauro Icardi

Wanda Nara ha parlato ai microfoni del programma Gente del futuro di Mauro Icardi, obiettivo di mercato del Milan. Ecco le parole della moglie ed agente dell’attaccante argentino:

«Torneremo in Italia. La mia bella casa di campagna a Milano? Ce l’abbiamo ancora. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare. Come continuerà la nostra vita nel 2023? Credo che questa sia la domanda più difficile alla quale rispondere, perché ci organizziamo mese per mese».