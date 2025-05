Walker Milan, l’inglese titolare contro il Genoa? L’ultima indicazione da Milanello apre un preciso scenario

Walker Milan, il terzino inglese potrebbe spuntarla su Alex Jimenez e giocare dal primo minuto domani sera contro il Genoa. Ultime

Come riferito da Tuttosport, Kyle Walker sembra essere in lizza per partire da titolare nella partita contro il Genoa: aperto il ballottaggio con Alex Jimenez. Il tecnico Sergio Conceicao tiene aperto il dubbio tra i due giocatori e l’allenamento di rifinitura potrebbe essere decisivo per determinare chi partirà titolare.

Walker potrebbe spuntarla al fotofinish, ma la decisione finale dipenderà dalle prestazioni dei due giocatori durante l’allenamento di rifinitura. La partita contro il Genoa è un test importante per il Milan in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna.