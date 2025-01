Walker Milan, Pep Guardiola commenta la situazione del terzino inglese: i rossoneri su di lui dopo che ha chiesto la cessione

Walker accostato al Milan nelle ultime ore dopo che il terzino ha chiesto la cessione al proprio club. Ecco il commento di Pep Guardiola a riguardo:

PAROLE – «Ha chiesto di andarsene due anni fa dopo il triplete. Il Bayern lo voleva, ma l’offerta non era abbastanza buona e il club gli ha spiegato quanto fosse importante. Non possiamo capire il successo che abbiamo avuto in questi anni senza Kyle. È impossibile. Lo rispetto molto perché gli sono più che grato per tutti questi anni. La sua prima stagione qui è stata quella in cui abbiamo iniziato a vincere, vincere, vincere, vincere. È stato importante per la nazionale e per la nostra squadra, ma ha detto che vuole esplorare, la sua mente e il suo cuore vogliono farlo. Non so cosa succederà».