Wahi Milan, nulla da fare per il suo arrivo: va al Lens. Adesso è ufficiale

Elye Wahi, obiettivo di mercato dell’Inter e del Milan, è un nuovo giocatore del Lens. Arriva l’ufficialità del suo trasferimento

In questa sessione di calciomercato, il Milan ha osservato con interesse anche il profilo di Elye Wahi per il proprio attacco. Alla fine le richieste del Montpellier sono sembrate eccessive ai rossoneri, così come ad altri club interessati al calciatore in Italia, come l’Inter. Alla fine ad avere la meglio è stato il Lens.

Questo l’annuncio social dell’acquisto del centravanti da parte del club francese.