Vocalelli: «Il cammino del Milan in Champions? Vi dico la mia»

Alessandro Vocalelli è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole post Porto Milan

Alessandro Vocalelli è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole post Porto Milan

«Il Milan si è dovuto fermare ancora, con il Porto e la classifica dice che la Champions è ormai soltanto una suggestione. Certo, ci sono le tante assenze a fare da scudo ai malinconici pensieri di Pioli; certo, il girone di ferro avrebbe messo in difficoltà chiunque, ma ora bisogna guardare a una realtà che neppure la presenza di Ibra – per la verità impalpabile – ha potuto trasformare in un sogno. Il Milan ci ha messo tutto quello che poteva: onestamente non abbastanza in questo momento e a questi livelli. Si tratta adesso di onorare le tre partite che mancano, immaginando anche di poter recuperare – magari a spese proprio del Porto – un posto in Europa League. Che non sarebbe male per le casse della società, non sarebbe trascurabile per il prestigio della squadra, ma rappresenterebbe anche un retropensiero ingombrante per Pioli. Perché, si sa, l’Europa League è – dal punto di vista del numero degli impegni, dei giorni in cui si gioca – molto più ingombrante della Champions, anche in chiave campionato. Ma, come detto, bisogna comunque crederci e provarci».