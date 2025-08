Vlahovic al Milan: un ritrovato matrimonio tattico con Massimiliano Allegri? La rivelazione di Bianchin

Vlahovic al Milan: Allegri vota per l’attaccante serbo, convinto di poterlo valorizzare a livello tattico. La rivelazione di Bianchin

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e una delle voci più intriganti che sta circolando con insistenza riguarda un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Juventus al calciomercato Milan. Questa ipotesi, che vedrebbe l’attaccante serbo riunirsi con il suo ex allenatore Massimiliano Allegri, ora alla guida dei rossoneri, sta accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Un’analisi approfondita su La Gazzetta dello Sport a firma di Luca Bianchin, giornalista di spicco, ha gettato nuova luce su questa possibilità, definendola “un’opzione forte, la più attuale nella testa dell’allenatore”.

Le Parole di Luca Bianchin: Un Segnale Chiarissimo

Le dichiarazioni di Bianchin sono emblematiche e meritano di essere riprese integralmente per coglierne la portata: “Allegri ha speso più di qualche parola per Dusan Vlahovic e quella è un’opzione forte, la più attuale nella testa dell’allenatore. Vlahovic è rimasto con Allegri due stagioni e mezza, segnando 41 gol a strisce bianche e nere. Non sono un’infinità ma nemmeno pochissimi. Mettiamola così: pochi per un attaccante da 8-10-12 milioni a stagione ma comunque un bottino da doppia cifra regolare in campionato. Il più importante, il più simbolico, il gol del 15 maggio 2024 a Roma: finale di Coppa Italia, Juventus batte Atalanta, decide DV9. Era l’ultima partita di Max con la Juventus”. Queste parole, cariche di significato, suggeriscono una predilezione tattica e un rapporto consolidato tra il tecnico livornese e il centravanti balcanico.

Vlahovic e Allegri: Un Legame che Va Oltre i Numeri

Il legame tra Vlahovic e Allegri non è solo professionale, ma quasi simbiotico. Le “due stagioni e mezza” passate insieme alla Juventus hanno forgiato un’intesa che potrebbe rivelarsi fondamentale in un nuovo contesto. I 41 gol segnati in bianconero, come sottolineato da Bianchin, non sono un dato strabiliante per un attaccante del suo calibro e del suo ingaggio (“pochi per un attaccante da 8-10-12 milioni a stagione”), ma rappresentano comunque un “bottino da doppia cifra regolare in campionato”, un dato che testimonia la sua costanza realizzativa. È proprio questa affidabilità nel trovare la via della rete, unita alla sua fisicità e alla sua capacità di lavorare per la squadra, che lo rende un profilo estremamente appetibile per Allegri. Il gol decisivo nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 contro l’Atalanta, che ha sancito l’ultimo trionfo di Allegri alla Juventus, è la perfetta sintesi di questo rapporto: Vlahovic come risolutore, Allegri come stratega.

Il Ruolo Chiave del Nuovo DS Igli Tare nel Possibile Trasferimento

L’eventuale approdo di Dusan Vlahovic al Milan dipenderà ovviamente da una serie di fattori economici e strategici. In questo contesto, il ruolo del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sarà cruciale. Tare, con la sua profonda conoscenza del mercato e la sua abilità negoziale, dovrà intavolare trattative complesse con la Juventus e con l’entourage del giocatore per rendere possibile questa operazione. La sintonia tra Allegri e Tare sul nome di Vlahovic potrebbe accelerare il processo, ma restano da definire i dettagli economici, in un periodo in cui la sostenibilità finanziaria è una priorità per molti club.

Impatto Tattico e Prospettive per il Milan

L’arrivo di Vlahovic al Milan sotto la guida di Allegri trasformerebbe radicalmente l’assetto offensivo rossonero. L’attaccante serbo offrirebbe un punto di riferimento fisico in area di rigore, una capacità di finalizzazione di primissimo livello e una presenza imponente che permetterebbe ad Allegri di attuare diverse soluzioni tattiche, dal classico 4-3-3 al più robusto 3-5-2. La sua capacità di giocare spalle alla porta e di far salire la squadra sarebbe un asset prezioso per il Milan. In sintesi, l’ipotesi Vlahovic-Milan non è solo un’operazione di mercato, ma una ricongiunzione strategica che potrebbe ridare al Milan un centravanti di peso e ad Allegri il suo attaccante di fiducia per costruire un nuovo ciclo vincente. Il mercato è ancora lungo, ma le parole di Bianchin e la volontà di Allegri indicano una direzione chiara: Dusan Vlahovic è il nome che circola con maggiore insistenza tra le mura di Casa Milan.