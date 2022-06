Vlahovic: «Il paragone con Ibrahimovic è ingiusto nei suoi confronti». Le parole dell’attaccante della Juventus

Dusan Vlahovic si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni del Telegraph parlando anche del paragone con Zlatan Ibrahimovic.

IL PARAGONE CON IBRA – «Non è proprio vero il paragone. Ma ho chiesto a Bojinov com’era, com’era giocare per la Juve, cosa ci è voluto. Ero concentrato su quegli aspetti. Confrontare giocatori con grandi campioni che hanno segnato 400/500 gol in carriera, che hanno vinto 20 o 30 titoli, è probabilmente un po’ ingiusto! Non mi infastidisce ma è anche vero che quando si fanno quei tipi di paragone e poi si fanno uno o due errori e le aspettative sono state esaltate allora si viene criticati. Tutti abbiamo il diritto di sbagliare, siamo tutti umani. Voglio avere la mia carriera».