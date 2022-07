Vlahovic: «Obiettivo 30 gol e scudetto con la Juventus». Parla il centravanti bianconero

Dusan Vlahovic si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Le parole del numero 9 della Juventus.

ALMENO 30 GOL – «Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d’Italia per me va benissimo così».