Vlahovic strizza l’occhio ad Allegri, la mossa che aiuta il Milan: assist decisivo?

Vlahovic e la mossa per avvicinarsi al Milan di Massimiliano Allegri. Più chance di vederlo in maglia rossonera

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prende forma, e non solo sul mercato. Come riportato da La Repubblica, il tecnico livornese starebbe studiando una vera e propria rivoluzione tattica, con un possibile passaggio al 3-5-2. Una mossa strategica per dare equilibrio alla squadra, esaltare i suoi campioni e che si lega a doppio filo alle grandi manovre di mercato, su tutte quella per Dusan Vlahovic.

La rivoluzione tattica: un modulo per Leão e il nuovo acquisto Modrić

L’idea di abbandonare il 4-3-3 nasce da una duplice esigenza. In primo luogo, quella di liberare Rafael Leao da compiti difensivi, permettendogli di agire da seconda punta con maggiore libertà. In secondo luogo, quella di proteggere e valorizzare al massimo un altro fuoriclasse della rosa, il neo-acquisto Luka Modric. Il 3-5-2 garantirebbe maggiore copertura al regista croato, esaltandone la visione di gioco. L’unico penalizzato da questo cambio sarebbe Christian Pulisic, meno a suo agio in questo schema.

Svolta Vlahović? L’apertura che sblocca il mercato

Questa nuova veste tattica richiede interpreti precisi. Prosegue il pressing per Guela Doué sulla fascia destra e per Ardon Jashari in mediana. Ma la notizia più importante riguarda il grande obiettivo per l’attacco. Dusan Vlahovic, centravanti della Vecchia Signora, sarebbe infatti disposto a ridursi l’oneroso ingaggio pur di vestire la maglia rossonera e tornare a lavorare con Allegri.

Questa apertura, se confermata, rappresenterebbe la svolta decisiva. Superato l’ostacolo dello stipendio, la dirigenza guidata da Moncada e Tare potrebbe lanciare l’assalto alla Signora, provando a chiudere il colpo più clamoroso dell’estate. L’intrigo di mercato entra nella sua fase più calda.