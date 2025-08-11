Vlahovic Milan, Tare mette all’angolo Comolli! Intreccio con Hojlund e bianconeri completamente spiazzati

Vlahovic Milan, il forte interesse dei rossoneri per Hojlund mette all’angolo la Juve per quanto riguarda il centravanti serbo

A sole due settimane dall’inizio del campionato di Serie A 2025/26 e a tre dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la situazione attorno a Dusan Vlahovic della Juventus è di stallo totale. L’attaccante serbo, nonostante sia considerato in uscita, continua ad allenarsi con il massimo impegno sotto la guida di Igor Tudor, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Durante il ritiro di Herzogenaurach, Vlahovic ha mostrato dedizione, sebbene la sua apparizione nell’amichevole contro il Borussia Dortmund si sia limitata a una conclusione imprecisa.

La Juventus è rientrata a Torino e si prepara ad affrontare due amichevoli contro la Next Gen e l’Atalanta prima dell’esordio in campionato di domenica 24 agosto contro il Parma. È il momento di stringere i tempi sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita. Come ribadito dal direttore generale Damien Comolli, Vlahovic è uno dei candidati forti a lasciare Torino, ma per concretizzare l’operazione è necessaria un’offerta soddisfacente non solo per il giocatore, ma soprattutto per la dirigenza bianconera.

Milan su Hojlund: Vlahovic Scivola nelle Priorità?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ad oggi, a parte qualche timido sondaggio dal Fenerbahce, l’unica società che si è mossa in maniera concreta per Dusan Vlahovic è il calciomercato Milan. I rossoneri, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, vedrebbero di buonissimo grado l’arrivo del centravanti serbo, che andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che attualmente conta solo sulla presenza del messicano Santiago Gimenez. Inizialmente, il Milan sembrava intenzionato a “cucinare” l’affare Vlahovic a fuoco lento, con l’obiettivo di affondare il colpo nelle battute conclusive del calciomercato per ammorbidire le richieste della Juventus.

Tuttavia, come spesso accade nel mercato, nuove dinamiche possono sconvolgere gli scenari. E in questo caso, la variabile si chiama Rasmus Hojlund. Il Milan ha iniziato a valutare in maniera molto concreta l’opzione Rasmus Hojlund del Manchester United. L’arrivo di Benjamin Sesko ai Red Devils riduce drasticamente lo spazio per l’attaccante danese nell’organico di Ruben Amorim. Dopo due annate complesse in Premier League, lo United sarebbe aperto alla cessione del classe 2003 ex Atalanta.

Nonostante Hojlund stia mostrando ancora qualche resistenza e vorrebbe giocarsi le sue carte a Manchester, il Milan ha fiutato l’affare e ha deciso di approfondire la situazione. Una potenziale quadra potrebbe essere trovata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I costi dell’operazione, inclusi i 3 milioni di euro di ingaggio del danese, sono decisamente più accessibili rispetto a quelli di Vlahovic. Per questo motivo, Hojlund sembra essere diventato a tutti gli effetti il nuovo piano A del Milan.

Cosa Succede se il Milan si Defila?

Se il Milan dovesse decidere di affondare il colpo per Hojlund, diventerebbe complicato immaginare un ritorno rossonero anche su Vlahovic, sebbene non si possa escluderlo del tutto. La presenza di Gimenez, infatti, farebbe salire a tre il numero di prime punte a disposizione di Allegri, in una stagione in cui il Milan non parteciperà nemmeno alle coppe europee.

Dunque, è necessario iniziare a prendere in considerazione un nuovo scenario: il possibile disinteresse dei rossoneri nella corsa a Vlahovic. A quel punto, cosa succederebbe? Visti i tempi sempre più stretti e la mancanza, finora, di pretendenti capaci di muovere proposte concrete, le possibilità di vedere Vlahovic rimanere alla Juventus per un’altra stagione, ovvero fino alla scadenza naturale del contratto, aumenterebbero inevitabilmente. La Juventus si trova di fronte a un bivio: vendere Vlahovic a una cifra soddisfacente o rischiare di perderlo a parametro zero in futuro.