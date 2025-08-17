Vlahovic Milan, il serbo lancia segnali ad Allegri! Il tecnico resta il primo sponsor della punta ma... Ultimissime

Vlahovic Milan, il centravanti serbo è andato di nuovo in gol nell’amichevole di ieri sera tra Juve e Atalanta: Allegri prende nota

Il calciomercato Milan estivo continua a essere infuocato, e al centro delle discussioni c’è ancora una volta il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ormai da tempo considerato fuori dal progetto tecnico della Juventus, sta inviando segnali inequivocabili sul campo, nonostante la sua posizione precaria. Un fattore cruciale che deve essere attentamente considerato è la sua continua prolificità sotto porta, un aspetto che rende la sua situazione ancora più complessa e affascinante.

Come riportato da Calciomercato.com, Vlahovic ha dimostrato la sua vena realizzativa non solo nella rete contro la Reggiana e nell’amichevole contro la Next Gen, ma anche, e soprattutto, nella recente sfida contro l’Atalanta. Se le precedenti prestazioni potevano essere relegate al “calcio d’estate”, il gol contro una diretta concorrente per l’Europa a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A assume un significato ben diverso. È un segnale forte e chiaro per la Juventus, per i potenziali acquirenti e, non ultimo, per lo stesso Vlahovic: “Sono ancora qui e non ho intenzione di fermarmi”.

Prestazioni Inequivocabili e Questioni Contrattuali

Entrato in campo a Bergamo con poco più di un quarto d’ora a disposizione, subentrando a David che aveva appena trovato il gol, l’ex attaccante della Fiorentina ha immediatamente lasciato il segno. Si è mosso con dinamismo, ha cercato di partecipare alla manovra e ha mostrato una fervida volontà di dimostrare il suo valore. La domanda che sorge spontanea è: ci sarà davvero spazio per lui in bianconero?

La risposta, almeno stando alle indiscrezioni che circolano in casa Juventus, sembra essere un categorico “no”. Le trattative per un rinnovo contrattuale sono ferme, e il rischio concreto è che la sua avventura a Torino possa concludersi solo il 30 giugno 2026. La Vecchia Signora ha un obiettivo chiaro: liberarsi dell’onere dei 12 milioni netti di ingaggio che il serbo percepisce annualmente e alleggerire il bilancio da quella cifra di circa 40 milioni che ancora pesa. Tuttavia, le offerte concrete tardano ad arrivare, e Vlahovic, dal canto suo, ha finora rifiutato ogni possibile destinazione, dalle proposte turche a quelle saudite.

Le Piste Calde e l’Interesse del Milan di Tare e Allegri

Con le porte chiuse per molte delle destinazioni precedentemente ventilate, quali piste rimangono aperte per il futuro di Dusan Vlahovic? Il Newcastle è un’opzione, ma il loro interesse sembra essere solo un timido sondaggio, legato alla possibile sostituzione di Isak, che a sua volta è fortemente corteggiato dal Liverpool.

Cosa resta allora? Il Milan. I rossoneri, ora guidati dalla visione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, stanno attualmente concentrando i loro sforzi su Rasmus Hojlund, intavolando trattative serrate sia con l’entourage del giocatore che con il Manchester United. Tuttavia, se la pista Hojlund dovesse tramontare a causa della volontà del centravanti di rimanere in Premier League, allora il Milan potrebbe riattivarsi con decisione su Vlahovic.

I segnali lanciati dal serbo sul campo sono inequivocabili e vanno anche in direzione dei rossoneri e di Allegri: “Sono in forma e gradirei vestire la maglia meneghina”. Questi sono fattori che Hojlund, al momento, non ha ancora dimostrato. Si preannunciano settimane roventi e decisive per il futuro di Dusan Vlahovic, un calciatore che, nonostante le incertezze sul suo destino, continua a parlare la lingua che più conta nel calcio: quella dei gol. La sua situazione è un vero e proprio intrigo di mercato, e sarà interessante vedere dove approderà questo attaccante dal talento cristallino e dalla vena realizzativa inarrestabile.