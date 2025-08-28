Vlahovic Milan, il Diavolo accontenta Allegri? Scatto importante per il serbo, cosa manca per la fumata bianca

Vlahovic Milan, i rossoneri potrebbero accontentare Massimiliano Allegri: scatto importante per il centravanti serbo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Tuttosport, il calciomercato Milan starebbe seriamente valutando l’acquisto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, potrebbe diventare uno dei colpi più eclatanti di questa sessione di mercato. L’articolo di prima pagina del noto quotidiano sportivo torinese titola: “Dusan al Diavolo. Juve-Kolo“, con una didascalia che recita: “Il Milan si avvicina alle richieste per Vlahovic. Il pressing di Allegri per il serbo ha convinto il club rossonero, però manca il sì dell’attaccante. Scatto Comolli per l’attaccante per 5 milioni per il prestito e 55 milioni per il riscatto”.

L’ipotesi di un trasferimento di Vlahovic al Milan non è solo un semplice rumor, ma un’operazione che potrebbe concretizzarsi a determinate condizioni. Il Milan, che ha da poco affidato la guida tecnica a Massimiliano Allegri e il ruolo di Direttore Sportivo a Igli Tare, sembra deciso a rafforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di primissimo piano. L’interesse per Vlahovic è noto da tempo, ma ora pare che i rossoneri si stiano avvicinando alle cifre richieste dalla Juventus.

La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera è un fattore chiave in questa trattativa. L’allenatore, che ha già avuto modo di lavorare con Vlahovic alla Juventus, spingerebbe per riavere il suo pupillo. Il suo pressing sul club, unito alla necessità di trovare un attaccante goleador, sembra aver convinto la dirigenza rossonera a fare un passo avanti decisivo. L’arrivo di Vlahovic darebbe al Milan un punto di riferimento in attacco, un bomber capace di fare la differenza e di garantire un elevato numero di gol a stagione. Un profilo che si adatterebbe perfettamente al sistema di gioco di Allegri.

Nonostante l’accordo economico sembri possibile, l’ostacolo principale rimane il sì del giocatore. Dusan Vlahovic deve ancora esprimere il suo gradimento per il trasferimento in rossonero. La sua volontà sarà decisiva per la riuscita dell’operazione. Se l’attaccante serbo dovesse accettare la corte del Milan, la trattativa potrebbe decollare rapidamente. Il calciomercato è un mondo in continuo movimento, e l’asse Milan-Juventus potrebbe accendersi improvvisamente, regalando un colpo di scena inaspettato. I tifosi rossoneri sognano in grande, sperando di vedere presto Vlahovic con la maglia del Diavolo. Resta da vedere se il DS Igli Tare e Allegri riusciranno a convincere l’attaccante a lasciare Torino per Milano.