Vlahovic Milan, prende corpo un’ipotesi clamorosa! Contropartite nell’affare? Tutti i nomi sul piatto

Vlahovic Milan, sta prendendo corpo un’ipotesi clamorosa per l’affare con la Juve: possibili contropartite nell’affare. I nomi

Il calciomercato Milan sarebbe titubante nell’accettare la valutazione di 25 milioni di euro della Juventus per l’attaccante Dusan Vlahovic, scatenando speculazioni su un potenziale accordo giocatore più soldi. I Rossoneri, sotto la guida del neo-nominato direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, stanno esplorando alternative a un semplice pagamento in contanti, con diversi giocatori della loro rosa che avrebbero suscitato l’interesse della Juventus. Questo approccio strategico sottolinea l’impegno del Milan verso la prudenza finanziaria pur mirando a rafforzare le proprie opzioni offensive.

Il rapporto della Gazzetta.it indica che, sebbene Vlahovic rimanga un obiettivo per il Milan, il club considera il prezzo richiesto di 25 milioni di euro eccessivo. Questa posizione è comprensibile dato l’attuale clima finanziario nel calcio e il desiderio del Milan di costruire una squadra competitiva entro un budget sostenibile. Invece di un ingente esborso in contanti, il Milan starebbe cercando di includere alcuni dei propri giocatori in un accordo di scambio per rendere più allettante l’offerta per la Juventus.

Tra i nomi che circolano come potenziali contropartite in un affare ci sono Yacine Adli, Malick Thiaw, Ismaël Bennacer e Samuel Chukwueze. Adli, in particolare, è evidenziato dalla Gazzetta.it come un giocatore che ha “estimatori alla Continassa”, suggerendo un forte interesse da parte della Juventus per il giovane centrocampista. La sua abilità tecnica e il suo potenziale potrebbero renderlo un bene prezioso per il club torinese. Thiaw, un promettente difensore, potrebbe anche essere un’opzione interessante per la Juventus che cerca di rinforzare la propria retroguardia. La sua fisicità e la sua abilità nel gioco aereo potrebbero aggiungere una nuova dimensione alla loro difesa.

L’inclusione di giocatori come Bennacer o Chukwueze rappresenterebbe senza dubbio una parte significativa di qualsiasi potenziale accordo. Bennacer, un centrocampista dinamico ed esperto, offrirebbe alla Juventus qualità e profondità immediate a centrocampo. Chukwueze, con la sua velocità e le sue abilità nel dribbling, potrebbe fornire una preziosa minaccia offensiva sulle fasce. Tuttavia, resta da vedere quali giocatori la Juventus darebbe priorità e quali il Milan sarebbe disposto a cedere per Vlahovic.

Questo potenziale scambio sottolinea l’evoluzione del mercato dei trasferimenti, dove i club cercano sempre più soluzioni creative per assicurarsi i propri obiettivi senza spendere cifre esorbitanti. Per il Milan, sotto la nuova leadership di Tare e Allegri, questo approccio cauto ma ambizioso al mercato dei trasferimenti indica una chiara strategia: rafforzare la squadra in modo intelligente e sostenibile. I negoziati tra questi due giganti italiani saranno seguiti da vicino, poiché l’esito potrebbe influenzare significativamente le fortune offensive di entrambi i club nella prossima stagione. Se Vlahovic alla fine si trasferirà a San Siro resta da vedere, ma è chiaro che il Milan sta esplorando ogni strada per realizzarlo alle proprie condizioni.