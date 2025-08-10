Vlahovic Milan, la rivelazione di Carlo Pellegatti cambia le carte in tavola! Le sue parole non lasciano dubbi. Le ultimissime notizie

Secondo l’analisi di Carlo Pellegatti a TMW RADIO, la corsa del Milanall’attaccante si sta concentrando su un nome ben preciso, pur non escludendo altre opzioni. L’attenzione mediatica e l’interesse dei tifosi sono fortemente rivolti a Dusan Vlahovic, ma Pellegatti ha chiarito che il serbo non è mai stato il primo obiettivo del club rossonero, pur essendo presente nella lista dei desideri.

L’idea che sta prendendo sempre più piede nell’ambiente milanista è che l’approdo di Vlahovic sarebbe accolto con grande entusiasmo e che l’ambiente rossonero potrebbe rilanciare un giocatore dal potenziale enorme. Tuttavia, la pista più calda, secondo il giornalista, porta a Rasmus Hojlund. La chiave di volta di questa operazione è l’imminente arrivo di Benjamin Sesko, il talentuoso attaccante sloveno, al Manchester United. Con Sesko in arrivo, lo spazio per il danese si ridurrebbe drasticamente, rendendolo disponibile sul mercato.

Il Milan ha già avviato le manovre per provare ad assicurarsi Hojlund in prestito, una formula che farebbe comodo alle casse del club. Su questa operazione sta lavorando attivamente l’intermediario Paolo Busardò, che sta gestendo i contatti con i Red Devils. L’ostacolo principale, però, rimane la richiesta dello United: 30 milioni di euro per il cartellino, una cifra che il Milan difficilmente riuscirà a sborsare, rendendo la trattativa più complessa.