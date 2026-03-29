Vlahovic Milan, l’ombra rossonera sul rinnovo con la Juventus: il piano per il colpo a sorpresa

Vlahovic Milan, il club del Diavolo osserva da vicino l’evoluzione della trattativa tra il serbo e i bianconeri, pronto a inserirsi

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi del calciomercato di Serie A. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Stampa, nei prossimi giorni è previsto un nuovo e decisivo confronto tra la dirigenza della Juventus e l’entourage dell’attaccante classe 2000. Uno scenario che fino a poco tempo fa appariva quasi impossibile, ma che oggi vede le parti sedute allo stesso tavolo per ridiscutere i termini di un rapporto complesso, soprattutto sotto il profilo economico.

Il centravanti serbo avrebbe dato la propria disponibilità a rivedere l’attuale ingaggio, fissato alla cifra monstre di 12 milioni di euro netti a stagione, per favorire la permanenza a Torino. Tuttavia, la distanza tra l’offerta di un prolungamento biennale e le richieste del giocatore potrebbe creare una crepa improvvisa. Proprio in questo spazio di incertezza si starebbe muovendo il Milan, che pur restando dietro le quinte, monitora con estrema attenzione ogni sviluppo legato all’operazione rinnovo.

La strategia rossonera e il fattore Allegri

Il club rossonero non ha mai smesso di cercare un profilo di spessore internazionale per guidare l’attacco della prossima stagione. Qualora l’intesa tra il serbo e la Juventus dovesse sfumare, il Milan sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo. A Milanello sanno che un giocatore con la forza fisica e il senso del gol di Dusan rappresenterebbe il salto di qualità definitivo per competere stabilmente ai vertici della Serie A e in Europa.

Inoltre, la presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo gioca un ruolo fondamentale. Il tecnico toscano conosce perfettamente le potenzialità del ragazzo e saprebbe come valorizzarlo al meglio all’interno del suo sistema di gioco. L’operazione Vlahovic Milan resta dunque un’ipotesi concreta che potrebbe infiammare le prossime settimane, trasformando un semplice monitoraggio in una vera e propria offensiva di mercato se il muro bianconero dovesse mostrare i primi cedimenti.