Vlahovic Milan, il giocatore rifiuta l’ipotesi Premier League: aspetta i rossoneri?

Vlahovic Milan, il serbo è sempre al centro di mille voci: la Juventus cerca una soluzione, lui rifiuta la Premier

La posizione di Dusan Vlahovic all’interno della Juventus è sempre più al centro dell’attenzione, con il suo futuro che appare tutt’altro che definito. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che descrive un quadro di crescente incertezza e tensione. Nonostante la volontà del club di trovare una soluzione, lo stallo attuale sembra poter portare a esiti imprevedibili, lasciando aperte tutte le opzioni per il destino del centravanti serbo.

La questione principale riguarda il contratto del giocatore, che lo lega ai bianconeri. A differenza di quanto si possa pensare, il serbo non ha intenzione di prolungare il suo accordo alle condizioni attuali. La Juventus vorrebbe ridiscutere l’ingaggio per spalmare la cifra su più anni, ma Vlahovic e il suo entourage non hanno mostrato la benché minima apertura. I rapporti tra le parti si stanno quindi facendo sempre più tesi, con il giocatore che non vuole rinunciare a un accordo economicamente molto vantaggioso.

Questa rigidità ha ripercussioni dirette sul mercato. Vlahovic, infatti, ha recentemente respinto un’offerta da parte di un club di seconda fascia della Premier League, presumibilmente tra il West Ham e l’Everton. La sua decisione di non prendere in considerazione proposte che non lo soddisfino pienamente testimonia la sua determinazione a non accontentarsi di soluzioni che ritiene inferiori alle sue aspettative, sia a livello sportivo che economico. Il serbo, dunque, si trova in una posizione di forza, consapevole del valore del suo contratto e della necessità per la Juventus di risolvere la questione prima di rischiare di perderlo a un prezzo inferiore al suo reale valore di mercato.

Un’altra possibile destinazione potrebbe essere il Milan. Con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero sta cercando di costruire una squadra in grado di competere su più fronti. L’idea di un’eventuale riunione tra Allegri e Vlahovic, che hanno già lavorato insieme a Torino, è una suggestione affascinante per i tifosi milanisti. La Juventus, da parte sua, si trova a un bivio: rischiare di tenere un giocatore demotivato in rosa per un’intera stagione, o cercare di cederlo, magari a una cifra inferiore, pur di monetizzare e liberare spazio per altri acquisti.

In sintesi, la situazione di Dusan Vlahovic è una vera e propria “guerra di nervi” che sta tenendo in sospeso il mondo del calcio italiano. Lo stallo contrattuale e la sua riluttanza a firmare un rinnovo o ad accettare offerte meno allettanti rendono il suo futuro più che mai incerto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il serbo resterà alla Juventus, se troverà una nuova casa in Premier League o se, con una mossa a sorpresa, si unirà al Milan per la nuova era targata Tare e Allegri.