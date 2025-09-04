Connect with us

Vlahovic Milan, Tare spiazzato dalla rivale di sempre! Ha aperto all'arrivo a parametro zero, prossimi mesi decisivi

Milan news 24

Published

23 secondi ago

on

By

Vlahovic

Vlahovic Milan, Igli Tare spiazzato dall’Inter? I nerazzurri hanno incassato la disponibilità di Vlahovic a trasferirsi a zero

Il mondo del calcio è in continuo movimento e le notizie di mercato infiammano la passione dei tifosi. Al centro delle discussioni c’è un nome che fa sognare i sostenitori rossoneri e non solo: Dusan Vlahovic. Secondo quanto rivelato da Fabiana Della Valle de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha tentato un approccio diretto per portare l’attaccante serbo a San Siro già nella sessione di mercato estiva. Un segnale chiaro della volontà della società di rafforzare il reparto offensivo con un centravanti di caratura internazionale, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide.

Il “no” di Vlahovic e il blitz dell’Inter

Nonostante la forte volontà del Milan, l’operazione non è andata in porto. La stessa giornalista ha svelato un retroscena che getta luce sulle dinamiche del calciomercato: Vlahovic ha avuto contatti non solo con il calciomercato Milan, ma anche con l’Inter. Il club nerazzurro, guidato da un esperto di operazioni a parametro zero come Beppe Marotta, si è mosso con grande anticipo, sondando il terreno con il giocatore e il suo entourage per un possibile trasferimento a costo zero alla scadenza del contratto. Una mossa strategica che ha portato i nerazzurri a incassare il gradimento del giocatore a trasferirsi in nerazzurro, confermando la loro abilità nel cogliere le opportunità di mercato.

Il Milan, dal canto suo, non si è fermato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha cercato di sfruttare la finestra di mercato per intavolare una trattativa con la Juventus, arrivando a ipotizzare un’operazione che potesse includere la cessione di un giocatore come Malick Thiaw per ammortizzare i costi. L’arrivo di Tare, uomo di fiducia della nuova proprietà, segna un cambio di rotta nella strategia di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Le sfide del Milan e le ambizioni future

L’arrivo di Allegri e di Tare al Milan segna l’inizio di una nuova era. La loro collaborazione sarà fondamentale per costruire una squadra vincente e per affrontare le sfide che il futuro riserva. Il mercato estivo ha mostrato come le dinamiche tra i club milanesi siano sempre più accese, con Inter e Milan pronte a darsi battaglia non solo sul campo, ma anche sul fronte delle trattative. Il sogno di avere Vlahovic a Milanello, per il momento, resta tale, ma la dirigenza rossonera è pronta a dare battaglia per assicurarsi altri top player.

