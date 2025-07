Vlahovic Milan: il sogno rossonero si accende con un “like” che fa discutere. Cosa può succedere

Vlahovic Milan, i rossoneri sognano in maniera concreta l’arrivo del centravanti serbo della Juve: spunta il like social

Il calciomercato estivo del Milan è entrato nel vivo e il nome di Dusan Vlahovic risuona con insistenza come il grande obiettivo per l’attacco rossonero. La dirigenza, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con il tecnico Max Allegri che cerca rinforzi di peso, sa bene che l’attuale rosa necessita di un centravanti di alto profilo che vada oltre le capacità di un Santiago Gimenez. Per questo motivo, il bomber serbo, in una fase di rottura con la Juventus, rappresenta il sogno proibito che potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Le voci si rincorrono e l’interesse del Diavolo per Vlahovic è ormai palese. Tuttavia, la strada per portare il classe 2000 a Milanello non è affatto semplice e presenta due ostacoli principali. Il primo, e forse il più significativo, riguarda l’ingaggio del giocatore. Attualmente, Vlahovic percepisce ben 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra insostenibile per le attuali politiche finanziarie del Milan. Per concretizzare l’affare, il club rossonero richiede una riduzione drastica dello stipendio, portandolo a una cifra più contenibile, tra i 6 e i 7 milioni di euro annui.

Ma proprio quando le trattative sembrano più complesse, un segnale inaspettato ha acceso l’entusiasmo dei tifosi milanisti. Dusan Vlahovic ha lasciato un “like” sotto un post Instagram di Rafael Leao, che celebrava la convincente vittoria per 4-2 del Milan contro il Liverpool nella seconda amichevole stagionale. Questo gesto, apparentemente banale, è stato immediatamente notato e ha scatenato un’ondata di speculazioni. Un semplice apprezzamento o un chiaro indizio di una volontà di approdare in rossonero? Indipendentemente dall’interpretazione, il “like” ha alimentato il dibattito e ha confermato il forte interesse reciproco tra il giocatore e il club.

La Trattativa per Vlahovic: Condizioni Chiare per un Affare Possibile

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus è nota: il suo accordo scade nel 2026 e, come riportato da Calciomercato.com, non verrà rinnovato. Questa rottura rende la cessione l’unica via percorribile per i bianconeri, e il Milan osserva la situazione con estrema attenzione. Il CEO rossonero, Giorgio Furlani, ha già dato il suo benestare al DS Igli Tare per approfondire la trattativa, dimostrando la serietà dell’intento del club.

Le condizioni poste dal Milan sono chiare e fondamentali per la buona riuscita dell’operazione. Oltre alla già citata riduzione dell’ingaggio del giocatore a circa 6-7 milioni di euro netti, il Milan spera che la Juventus accetti una cifra per il cartellino di Vlahovic compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Questa valutazione, considerata l’attuale situazione contrattuale del serbo, renderebbe l’operazione economicamente sostenibile per le casse rossonere.

Il Milan sa che il tempo è un fattore cruciale in questo calciomercato. L’arrivo di un attaccante del calibro di Dusan Vlahovic cambierebbe radicalmente il volto offensivo della squadra di Max Allegri, offrendo nuove soluzioni e un maggiore peso specifico in area di rigore. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, che sognano di vedere il talentuoso serbo con la maglia del Milan. La palla, ora, passa tra le mani di Vlahovic e della Juventus, con il Diavolo pronto a cogliere ogni opportunità per portare a termine quello che si preannuncia come uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato.