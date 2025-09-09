Vlahovic Milan: c’è stata una trattativa con la Juventus? La rivelazione

Vlahovic Milan, Fabrizio Romano su YouTube ha svelato un retroscena sul contatto che c’è stato con i rossoneri

«Anche il Milan non è mai stato forte su di lui: le richieste economiche hanno un po’ frenato, ma col Milan una vera e propria trattativa per Vlahovic non c’è mai stata», Fabrizio Romano ha svelato sul suo canale YouTube i retroscena dell’accostamento di Dusan Vlahovic al Milan.

Negli ultimi giorni di mercato, il nome di Dušan Vlahović, il potente attaccante serbo della Juventus, è stato accostato con insistenza al Milan. Le voci di un possibile trasferimento, alimentate dalla stima dell’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, nei confronti del suo ex giocatore, hanno fatto sognare i tifosi del Diavolo, desiderosi di un grande colpo per l’attacco. Tuttavia, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’affare non è mai decollato.

Non c’è mai stata una vera trattativa tra il Milan e la Juventus per Vlahović”, ha chiarito Romano. Le indiscrezioni, sebbene plausibili dato il rapporto tra il giocatore e l’ex tecnico bianconero, non si sono mai tradotte in un’offerta concreta o in un negoziato formale tra i due club. L’interesse del Milan per un centravanti di alto profilo era noto, ma le dinamiche di mercato e le richieste economiche della Vecchia Signora hanno reso l’operazione di fatto impraticabile per i rossoneri.

La situazione di Vlahović alla Juventus, d’altronde, non ha mai suggerito una sua imminente partenza. Nonostante alcune incertezze iniziali, il giocatore serbo ha sempre ribadito la sua volontà di restare a Torino e la Juventus lo ha ritenuto incedibile, considerandolo una pedina fondamentale per il suo progetto tecnico.

L’episodio conferma quanto spesso accade nel calciomercato: un’idea o una suggestione mediatica possono generare un’onda di speculazioni senza che vi sia una base solida. L’accostamento tra Vlahović e il Milan resta un’affascinante ipotesi, un desiderio mai concretizzatosi, che ha però riacceso le speranze dei sostenitori del club di Via Aldo Rossi. Ora, il Diavolo dovrà guardare altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo.