Vlahovic Milan, idea a sorpresa: la Juventus pensa uno scambio! I dettagli. Segui le ultimissime sul club rossonero

calciomercato continua a tenere incollati i tifosi e, in casa Milan, il nome che accende i dibattiti è quello di Dušan Vlahović. L’attaccante serbo della Juventus è il principale obiettivo del Diavolo per rinforzare il reparto offensivo, ma l’operazione si sta rivelando più complessa del previsto, con diverse variabili da considerare per le due dirigenze. A frenare l’entusiasmo sono soprattutto le difficoltà economiche e le valutazioni dei giocatori in un possibile scambio.

Le cifre dell’affare e i dubbi del Milan

Il primo scoglio, e forse il più grande, è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Vlahović attualmente percepisce circa 12 milioni di euro a stagione, una cifra fuori dai parametri del club rossonero. Il nuovo direttore sportivo del Milan, l’esperto Igli Tare, ha un budget che si attesta tra i 6 e i 7 milioni, una differenza notevole che costringerebbe il calciatore a un taglio significativo. Questo scenario, se si concretizzasse, potrebbe innescare una reazione a catena pericolosa per le dinamiche interne del Milan: i giocatori chiave in attesa di rinnovo, come il portiere francese Mike Maignan, l’esterno americano Christian Pulisic e il difensore inglese Fikayo Tomori, potrebbero chiedere adeguamenti superiori alle aspettative. Lo stesso vale per l’esperto centrocampista Ruben Loftus-Cheek e per l’esterno belga Alexis Saelemaekers.

La posizione della Juventus e il nodo della valutazione

Dall’altra parte, c’è la ferma posizione della Juventus, che non ha intenzione di registrare una minusvalenza. Il costo a bilancio di Vlahović per l’ultimo anno è fissato a 19,5 milioni di euro e la richiesta iniziale della Vecchia Signora si aggira sui 30 milioni di euro. Questa cifra potrebbe cambiare qualora i bianconeri riuscissero ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante francese Randal Kolo Muani, un obiettivo da tempo monitorato dalla dirigenza.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella dello scambio di cartellini. Il difensore tedesco Malick Thiaw è un nome che ha da tempo suscitato l’interesse della Juventus, ma la sua valutazione è salita in modo considerevole, superando i 30 milioni di euro e rendendo l’opzione quasi impraticabile. Un altro calciatore che potrebbe far gola alla dirigenza bianconera è Alexis Saelemaekers, ma il nuovo allenatore del Milan, l’esperto tecnico Massimiliano Allegri, lo ritiene un elemento prezioso per la sua rosa e non ha intenzione di privarsene. I nomi di altri giocatori del Diavolo, come il giovane centrocampista francese Yacine Adli, il talentuoso regista algerino Ismaël Bennacer e l’ala nigeriana Samuel Chukwueze, non sembrano invece suscitare l’interesse dei dirigenti della Juventus.

In conclusione, la trattativa per Dušan Vlahović è ancora in una fase di stallo, con il Milan che deve superare una serie di ostacoli finanziari e la Juventus che non vuole svendere il suo gioiello. Resta da vedere se le due società riusciranno a trovare un punto d’incontro per sbloccare una delle operazioni più chiacchierate di questa finestra di mercato.