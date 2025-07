Vlahovic, Allegri non lo molla: il Milan c’è alle sue condizioni. La sensazione è chiara, sulla trattativa

Vlahovic dal Milan alla Juventus? Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha una sensazione chiara legata a questa trattativa

Il sogno Dusan Vlahovic per l’attacco del Milan sembra destinato a tenere banco fino agli ultimi giorni del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan continua a pensare seriamente al bomber serbo, con Massimiliano Allegri in primis a spingere per il suo arrivo. Tuttavia, la posizione del Diavolo è chiara: il club rossonero è presente nella corsa a Vlahovic, ma solo alle sue condizioni, ovvero un prezzo che deve essere “molto basso”.

Vlahovic, classe 2000, è uno degli attaccanti più ricercati d’Europa, noto per la sua potenza fisica, la sua abilità nel gioco aereo e un innato senso del gol. La sua presenza in attacco garantirebbe al Milan una punta di riferimento di altissimo livello, capace di fare reparto e di essere determinante nell’area avversaria. Per Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera, un giocatore con le caratteristiche di Vlahovic sarebbe un tassello fondamentale per il suo scacchiere tattico, offrendo nuove soluzioni offensive.

La strategia del Milan è quella di attendere, sfruttando le tempistiche del mercato. La Juventus, attuale proprietaria del cartellino di Vlahovic, continua a pagare l’ingaggio di luglio e si appresta a versare anche quello di agosto. Questa situazione, secondo l’analisi, potrebbe portare il club bianconero a considerare una cessione a condizioni più vantaggiose man mano che la finestra di mercato si chiude, per alleggerire il bilancio. Il club meneghino punta proprio su questo, sperando che la valutazione di Vlahovic scenda a cifre considerate sostenibili.

La volontà di Allegri di avere Vlahovic è un segnale forte, ma la dirigenza del Milan non intende farsi prendere dalla fretta o partecipare ad aste al rialzo. L’obiettivo è portare a casa il giocatore a un prezzo equo, che rientri nei parametri economici stabiliti dalla società. Questo braccio di ferro tra l’ambizione sportiva e la prudenza finanziaria caratterizzerà le prossime settimane.

La pista Dusan Vlahovic rimane quindi calda, ma la sua concretizzazione dipenderà esclusivamente dalle condizioni economiche. I tifosi del Diavolo possono continuare a sognare il grande colpo in attacco, ma dovranno aspettare gli ultimi giorni del mercato per capire se il Milan riuscirà a portare a casa il bomber serbo alle “sue condizioni”.