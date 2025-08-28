Vlahovic Milan, pista definitivamente abbandonata! La presa di posizione della Juve allontana il serbo da Milanello

Vlahovic Milan, l’opzione in casa rossonera è definitivamente tramontata? La presa di posizione di Comolli non lascia dubbi in casa Juve

Le voci di mercato che per settimane hanno infiammato l’estate sono giunte al capolinea: Dusan Vlahovic rimarrà un giocatore della Juventus. Nonostante un corteggiamento serrato da parte di diverse squadre, in primis il calciomercato Milan, il futuro dell’attaccante serbo sembra ormai deciso. L’ufficialità, seppur non ancora arrivata, è data per certa dagli addetti ai lavori e il club bianconero.

L’indiscrezione è stata confermata da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, che ha smorzato ogni speranza per i tifosi milanisti. “Oggi più che mai Vlahovic è vicinissimo alla permanenza alla Juventus”, ha dichiarato Moretto, aggiungendo una frase di Comolli che ha dissipato ogni dubbio: “al 99% resterà con noi“. Un’affermazione che lascia un’apertura minima, quell’1% di possibilità che, in un mercato imprevedibile come quello del calcio, potrebbe riservare sorprese clamorose. Tuttavia, allo stato attuale, l’ipotesi di vedere Vlahovic con la maglia rossonera è considerata “veramente molto molto molto bassa”.

Perché Vlahovic resta alla Juventus? Un intreccio di fattori

La decisione di Vlahovic di rimanere a Torino è il risultato di un complesso intreccio di fattori. Innanzitutto, la Juventus ha sempre considerato il serbo un elemento importante nonostante l’imminente scadenza di contratto.

D’altra parte, le speranze del Milan di portare a casa il talentuoso attaccante si sono via via affievolite. Nonostante l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto a tutti i costi il suo ex attaccante, la trattativa è apparsa fin da subito complicata. Le elevate richieste economiche della Juventus, unite al consistente ingaggio del giocatore, hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per la dirigenza rossonera. Il Milan, pur avendo un budget importante, ha preferito non sbilanciarsi economicamente per un’operazione così onerosa, concentrandosi su obiettivi più raggiungibili e funzionali al progetto tecnico di Allegri.

Le conseguenze sul mercato di Juventus e Milan

La permanenza di Vlahovic ha inevitabili ripercussioni sul mercato della Juventus. Il club bianconero potrà ora concentrarsi su altre operazioni, con la consapevolezza di avere il suo bomber. Confermato l’attacco, la società si dedicherà alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa dare maggiore consistenza alla mediana e di un esterno che possa garantire maggiore imprevedibilità sulle fasce. D’altra parte, il Milan dovrà virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo. Con Vlahovic fuori dai giochi, Igli Tare e Massimiliano Allegri dovranno individuare un altro attaccante di livello. Le piste al vaglio sono diverse, e la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per trovare la soluzione migliore. In questo scenario, il Milan dovrà essere veloce e determinato per non farsi trovare impreparato e per non deludere le aspettative dei suoi tifosi. La corsa contro il tempo per l’acquisto di un nuovo bomber è appena iniziata.