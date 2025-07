Vlahovic Milan, la pista si surriscalda! Primi dialoghi concreti, affare possibile a queste condizioni

Vlahovic Milan, pista incandescente: primi dialoghi concreti con la Juve, il serbo può arrivare a Milanello a queste condizioni

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan è tra le squadre più attive, alla ricerca di rinforzi mirati per affrontare al meglio la prossima stagione. Come di consueto, il punto della situazione più aggiornato arriva dalle autorevoli voci di Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che sul canale YouTube del primo hanno fornito dettagli cruciali sulle strategie in entrata dei rossoneri. L’attenzione è tutta puntata sul reparto offensivo, dove il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri stanno lavorando per costruire una squadra competitiva e vincente.

Dusan Vlahovic: Un Sogno Possibile per l’Attacco Rossonero?

Il nome che sta infiammando le fantasie dei tifosi milanisti è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. Secondo Matteo Moretto, il centravanti serbo della Juventus è il profilo che genera più consensi all’interno della dirigenza rossonera. L’affare, seppur complesso, potrebbe surriscaldarsi tra la fine di luglio e il mese di agosto, a patto che il calciomercato Milan riesca a trovare la quadra per quanto riguarda l’elevato stipendio del giocatore e i costi generali dell’operazione.

La situazione di Vlahovic alla Juventus è nota: i bianconeri hanno la necessità di trovare una soluzione per il suo futuro, e questo potrebbe aprire spiragli interessanti per i rossoneri. Il Milan, infatti, ha un bisogno impellente di un numero 9 di spessore da affiancare a Santiago Giménez, che sembra destinato a vestire la maglia rossonera. L’accoppiata Vlahovic-Giménez rappresenterebbe un attacco di primissimo livello, in grado di garantire gol e pericolosità in ogni competizione. La dirigenza rossonera, con in testa Igli Tare, valuterà attentamente ogni dettaglio per capire se l’affare Vlahovic sia effettivamente realizzabile e sostenibile dal punto di vista economico.

Strategie e Necessità del Milan di Tare e Allegri

La scelta di puntare su un profilo come Vlahovic dimostra la volontà del Milan di fare un salto di qualità significativo. Con Massimiliano Allegri al timone, la squadra mira a consolidare le proprie ambizioni, sia in Serie A che in Champions League. Il ruolo del nuovo DS Igli Tare sarà fondamentale nel condurre le trattative più complesse, sfruttando la sua esperienza e la sua capacità di negoziazione per portare a Milano i giocatori desiderati.

L’arrivo di un attaccante prolifico è una priorità assoluta per il Milan. La passata stagione ha mostrato la necessità di avere più soluzioni offensive e una maggiore incisività sotto porta. L’accoppiata Vlahovic-Giménez, se concretizzata, offrirebbe a Massimiliano Allegri un ventaglio di opzioni tattiche di alto livello, permettendo al tecnico di variare schemi e strategie in base all’avversario e alla situazione di gioco. La caccia al numero 9 è aperta, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il sogno Vlahovic diventerà realtà. I tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, in attesa di novità dal calciomercato.