Vlahovic Milan, arriva la notizia che scuote l’ambiente rossonero! Messaggio del serbo, non se lo aspettava nessuno

Vlahovic Milan, il centravanti serbo avrebbe confermato la disponibilità a sacrificare parte del suo ingaggio per approdare a Milanello

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è tutt’altro che scritto e continua a essere al centro delle attenzioni del calciomercato Milan. La situazione dell’attaccante serbo, nonostante il gol decisivo segnato di recente contro il Parma, rimane in bilico. La Juventus, infatti, sta valutando la sua cessione per questioni di equilibrio finanziario e per poter finanziare l’arrivo di altri grandi nomi, come Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain.

La notizia, riportata da Tuttosport, svela che l’interesse per il centravanti bianconero non è solo una voce, ma una pista concreta, in particolare per il Milan. I rossoneri, guidati in panchina da un grande ex juventino come Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo direttore sportivo, sono alla ricerca di un attaccante di alto livello per completare il proprio reparto offensivo. Nonostante l’acquisto del giovane danese Conrad Harder e l’interesse per Santiago Gimenez, il nome di Vlahovic non ha mai smesso di circolare a Milanello.

Cifre e ingaggio: i principali ostacoli

Le trattative, tuttavia, si scontrano con notevoli ostacoli economici. La valutazione che la Juventus fa del suo attaccante è di circa 20 milioni di euro, una cifra che il Milan considera elevata. La dirigenza rossonera difficilmente andrà oltre i 15 milioni di euro, magari con l’aggiunta di bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Ma non è solo il costo del cartellino a complicare l’affare. Il nodo cruciale riguarda l’ingaggio del giocatore. Attualmente, Vlahovic percepisce un salario annuale di oltre 10 milioni di euro netti, una somma che sfora ampiamente i parametri economici del club milanese. Affinché l’operazione possa decollare, sarebbe necessario un sacrificio economico da parte del serbo, disposto ad abbassare le proprie pretese a circa 6 milioni di euro a stagione. Un’eventualità che, al momento, resta tutta da verificare.

La posizione della Juventus e le incertezze del mercato

Nonostante le voci, l’allenatore bianconero Tudor continua a puntare su Vlahovic, che si allena con intensità e mostra grande concentrazione. La sua permanenza a Torino è ancora una pedina importante nello scacchiere tattico, ma il mercato è ancora lungo e un’offerta che soddisfi tutte le parti in causa potrebbe cambiare rapidamente lo scenario.

La situazione di Dusan Vlahovic è emblematica di un calciomercato in continua evoluzione, dove le esigenze finanziarie si intrecciano con quelle tecniche. La sua cessione alla squadra allenata da Allegri e diretta da Tare rappresenterebbe non solo un colpo di scena, ma anche un segnale forte delle nuove strategie di entrambi i club. Il futuro del serbo resta quindi un punto interrogativo, con il Milan alla finestra pronto a cogliere l’occasione, se le condizioni economiche dovessero allinearsi.