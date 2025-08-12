Vlahovic Milan, Ordine dice sì: «Dal punto di vista dei gol meglio di Hojlund»

Vlahovic Milan, per Ordine è il serbo il profilo giusto per i rossoneri: meglio lui di Hojlund

Il dibattito sul futuro dell’attacco del Milan si fa sempre più acceso, con il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri che valutano diverse opzioni. Mentre la trattativa per Rasmus Hojlund continua a tenere banco, una voce autorevole si è alzata per spingere il club rossonero verso un altro nome: Dusan Vlahovic. A esprimere il suo parere, con la consueta schiettezza, è stato Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

Per Ordine, la scelta tra i due attaccanti non è nemmeno in discussione. “Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol,” ha dichiarato senza esitazioni. Il giornalista ha poi spiegato la sua filosofia di valutazione, basata su un criterio semplice e inconfutabile: le statistiche. “Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull’almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no”. Una frase che sintetizza perfettamente il pensiero di Ordine: i numeri non mentono, e quelli di Vlahovic, nonostante una stagione altalenante, rimangono superiori a quelli di Hojlund. La sua capacità di segnare con regolarità lo rende, a suo parere, il profilo ideale per un Milan che ha bisogno di un bomber di razza.

L’analisi di Ordine si è poi spostata sul lavoro di Igli Tare, che il giornalista ha promosso a pieni voti. “Secondo me molto positivo. Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli,” ha detto, riconoscendo l’abilità del direttore sportivo nel gestire le cessioni. La speranza, ha aggiunto Ordine, è che Tare riesca a completare la rosa con qualche “colpaccio dell’ultim’ora” per rendere la squadra ancora più competitiva. La gestione delle uscite, soprattutto per giocatori con ingaggi elevati, è fondamentale per liberare risorse e finanziare i prossimi acquisti.

In conclusione, Ordine ha anche suggerito un’area della squadra che necessita di un ulteriore rinforzo. “Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore,” ha affermato, nonostante gli arrivi di Koni De Winter e Zachary Athekame. Per lui, la difesa rossonera ha ancora bisogno di un elemento di spicco per essere all’altezza delle aspettative. L’opinione di Franco Ordine, dunque, è un chiaro invito a Tare e Allegri a puntare su Vlahovic per l’attacco e a non trascurare la difesa, per costruire un Milan capace di lottare per i vertici.