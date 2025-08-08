Vlahovic Milan, Graziani sicuro: «Il serbo andrebbe bene ma in attacco ai rossoneri ne servono due. Ecco perchè»

Vlahovic Milan, Ciccio Graziani ha parlato del possibile arrivo del serbo in rossonero: giudizio positivo ma servirebbero due punte

L’estate rossonera si infiamma, e a gettare benzina sul fuoco delle discussioni di mercato ci pensa un nome storico del calcio italiano: Ciccio Graziani. L’ex attaccante e commentatore, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, non ha usato mezzi termini nel valutare le attuali manovre del Milan, sottolineando con forza la necessità di rinforzi nel reparto offensivo. Le sue parole risuonano come un campanello d’allarme per la dirigenza rossonera, guidata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, entrambi chiamati a costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli.

Graziani è categorico: “Il Milan ha bisogno soprattutto davanti. Ottimo centrocampo, però serve qualcuno davanti perché ad oggi ha solo Gimenez che ha deluso l’anno scorso. Mi aspettavo molto di più da lui e non puoi affrontare una stagione se non prendi altri due attaccanti. Oltre a Vlahovic ne serve un altro se vuoi arrivare nelle prime quattro posizioni”. Un’analisi lucida e diretta che non lascia spazio a interpretazioni. Secondo Graziani, il centrocampo rossonero, probabilmente con innesti mirati in questa sessione di mercato, sembrerebbe già all’altezza, ma è l’attacco a destare le maggiori preoccupazioni.

Il focus si sposta inevitabilmente su Gimenez, l’unico attaccante di peso attualmente in rosa che, stando alle parole di Graziani, non avrebbe rispettato le attese nella passata stagione. Un giudizio pesante che mette in luce la necessità di affiancargli, o addirittura sostituirlo con, profili di alto livello. La richiesta di ben due attaccanti da parte di Graziani è un segnale forte: uno per completare il reparto e un altro, idealmente un bomber di razza come il citato Vlahovic, per garantire un elevato numero di gol e un punto di riferimento offensivo.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina hanno già acceso l’entusiasmo della tifoseria. Entrambi sono figure di grande esperienza e con un’indole vincente. Tare, noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel condurre trattative complesse, si trova di fronte a una sfida cruciale. Le parole di Graziani rappresentano un monito, una chiara indicazione su dove concentrare gli sforzi maggiori in questa fase del mercato. La costruzione di una squadra competitiva per la Champions League non può prescindere da un attacco prolifico e affidabile.

L’obiettivo dichiarato del calciomercato Milan è il ritorno nell’élite del calcio europeo, e ciò passa ineluttabilmente dal raggiungimento delle prime quattro posizioni in campionato. Per fare ciò, è evidente che la squadra non può dipendere da un unico attaccante che, peraltro, ha già mostrato delle lacune. La profondità della rosa e la qualità dei singoli saranno elementi chiave. La palla, ora, passa a Tare e ad Allegri, chiamati a trasformare le indicazioni di Graziani in azioni concrete sul mercato, portando a Milanello quei rinforzi offensivi che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione. La tifoseria attende con ansia i prossimi colpi, sperando che le previsioni di Graziani si traducano in un Milan ancor più forte e vincente.