Vlahovic Milan, Di Biagio non ha dubbi: sul futuro dell’attaccante l’ha detto veramente!

Vlahovic Milan, Di Biagio, ex calciatore e allenatore, ha parlato del futuro del serbo in ottica rossonera: le dichiarazioni

L’eco del calciomercato estivo risuona già forte, e una delle voci più insistenti riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è al centro di speculazioni che lo vedono lontano da Torino, con il calciomercato Milan in prima fila tra le possibili destinazioni. A gettare benzina sul fuoco è stato l’ex calciatore e opinionista Luigi Di Biagio, che ai microfoni di Sky ha espresso un’opinione netta sulla situazione dell’attaccante.

“Per quello che si è creato negli anni credo sia il caso che lui non resti alla Juve,” ha dichiarato senza mezzi termini Di Biagio. “Penso che sia un grandissimo giocatore, con un potenziale se vogliamo inespresso. Ci si aspettava qualcosa in più, penso che alla fine andrà via, e chi lo prenderà farà un grande affare.” Queste parole sottolineano la percezione di un talento cristallino che, pur avendo dimostrato lampi di classe, non è ancora riuscito a esprimersi pienamente con la maglia bianconera. La sua valutazione e il suo ingaggio elevato sono spesso al centro delle discussioni, ma Di Biagio è convinto del suo valore intrinseco: “L’ingaggio è alto, ma è un ragazzo del 2000 e può esplodere in maniera definitiva.”

Il Peso della Maglia e le Aspettative Non Mantenute

Il confronto con la sua precedente esperienza alla Fiorentina è inevitabile. A Firenze, Vlahovic era un idolo, un trascinatore capace di numeri impressionanti. “A Firenze aveva fatto grandi cose?” si è chiesto retoricamente Di Biagio, per poi chiarire: “Alla base di tutto ci sta quanto è stato pagato e il suo ingaggio. La valutazione di un giocatore dipende da queste cose: a Firenze vengono messe in evidenza le cose positive, la maglia della Juve pesa tantissimo.” È chiaro come la pressione e le aspettative generate da un investimento importante, in una piazza esigente come quella juventina, abbiano potuto condizionare le sue prestazioni.

Anche il rapporto con il nuovo corso tecnico alla Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, non sembra aver trovato la quadratura del cerchio. “Con Thiago Motta non ha funzionato? Io penso che un allenatore si debba mettere al servizio dei giocatori, sfruttarne le caratteristiche. Thiago Motta chiedeva un lavoro che pensava potesse fare, ci sono state difficoltà,” ha spiegato Di Biagio. Questo suggerisce una possibile incompatibilità tattica o una difficoltà di adattamento a un modulo o a richieste specifiche che non hanno valorizzato al meglio le caratteristiche offensive di Vlahovic. “Però si torna lì: se fosse stato pagato 10 milioni e avesse guadagnato 2 milioni all’anno, le valutazioni dei tifosi sarebbero state molto diverse,” ha concluso l’ex centrocampista, evidenziando come la percezione pubblica sia fortemente influenzata dal costo del cartellino e dall’ingaggio.

Vlahovic al Milan: Un Nuova Era Sotto la Guida di Allegri e Tare?

L’ipotetico approdo di Vlahovic al Milan rappresenterebbe un capitolo completamente nuovo per la sua carriera. Con Allegri in panchina come nuovo allenatore rossonero e Tare nel ruolo di nuovo direttore sportivo, il Milan potrebbe offrire un ambiente diverso, forse meno pressante rispetto alla Juventus, e un contesto tattico che potrebbe esaltare le sue qualità da centravanti puro. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare gli attaccanti, potrebbe essere la chiave per sbloccare definitivamente il potenziale di Vlahovic. Tare, dal canto suo, avrebbe il compito di costruire una squadra competitiva e di trovare la formula giusta per portare a Milano un giocatore con un ingaggio così oneroso.

Il possibile trasferimento di Vlahovic al Milan non sarebbe solo un’operazione di mercato, ma una vera e propria scommessa sul futuro del giocatore. Se le parole di Di Biagio si rivelassero profetiche, il Milan potrebbe mettere a segno un colpo sensazionale, assicurandosi un attaccante che, una volta “esploso in maniera definitiva,” potrebbe diventare il punto di riferimento per molti anni. Il calciomercato è ancora lungo, ma le parole di Luigi Di Biagio alimentano ulteriormente le speranze dei tifosi rossoneri di vedere Dusan Vlahovic indossare la maglia del Diavolo.