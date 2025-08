Vlahovic Milan, spunta la richiesta di Comolli a Tare! I rossoneri non ci sentono, affare possibile a queste condizioni

Vlahovic Milan, Comolli ha chiesto a Tare l’inserimento di contropartite tecniche: no dei rossoneri che spingono per il serbo

Il mercato estivo si infiamma e uno dei nomi più chiacchierati, soprattutto in orbita Premier League, è quello di Dusan Vlahovic. Nonostante le continue voci e gli ipotetici interessi dall’Inghilterra, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha smentito la presenza di “sondaggi concreti” da parte dei club d’oltremanica per l’attaccante serbo della Juventus. Una dichiarazione che rimescola le carte e sposta il focus sulle dinamiche interne al campionato italiano, con due colossi come Juventus e Milan pronti a darsi battaglia per il suo futuro.

La Juventus, dal canto suo, sembrerebbe ben disposta a intavolare trattative che prevedano l’inserimento di contropartite tecniche. Questa strategia, spesso adottata dai bianconeri per ottimizzare i costi e sfoltire la rosa, potrebbe aprire scenari interessanti. Tuttavia, la stessa possibilità di uno scambio appare meno probabile, se non quasi nulla, per quanto riguarda l’interesse del Milan, fortemente attratto dalle qualità di Vlahovic.

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, ha individuato in Vlahovic un obiettivo primario per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’idea rossonera, secondo le indiscrezioni, sarebbe quella di procedere con un’offerta economica diretta, senza l’inserimento di giocatori in uno scambio. Questo approccio testimonia la chiara volontà del Milan di assicurarsi un profilo di alto livello che possa garantire un significativo contributo in termini di gol e prestazioni, soprattutto in vista degli impegni della prossima stagione, tra campionato e coppe europee.

L’arrivo di Allegri al Milan, unito alla visione di mercato di Tare, indica una chiara intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva. Vlahovic, con il suo fiuto del gol, la sua presenza fisica e la sua giovane età, rappresenterebbe un tassello fondamentale per il progetto rossonero. La sua capacità di incidere in area di rigore e la sua fame di vittoria si allineano perfettamente con la mentalità che Allegri vorrà imprimere alla sua nuova squadra.

La situazione è in piena evoluzione e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. La Juventus cercherà di massimizzare il valore del giocatore, magari aprendo a formule che possano includere contropartite, mentre il Milan di Tare e Allegri punterà a chiudere l’operazione con un investimento diretto. L’assenza di “sondaggi concreti” dalla Premier League, come sottolineato da Pedullà, potrebbe lasciare campo libero alle squadre italiane, rendendo la corsa a Vlahovic una questione di derby di mercato tutta da seguire.