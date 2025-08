Vlahovic Milan, Comolli esce allo scoperto: «Davanti ad una buona offerta può partire, posso dire che…» . Le ultimissime sui rossoneri

Le parole del direttore generale della Juventus, Damien Comolli, hanno acceso un faro sul futuro di Dusan Vlahovic, obiettivo del Milan. In un’intervista rilasciata alle TV, Comolli ha rivelato che il club non considera l’attaccante serbo incedibile, aprendo a una possibile cessione in questa sessione di calciomercato. “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione,” ha dichiarato il dirigente bianconero.

Questa posizione della dirigenza juventina segna un cambiamento significativo rispetto al passato, suggerendo che la Vecchia Signora sia disposta a valutare offerte importanti per il suo centravanti. L’espressione “ottima opportunità per lui come calciatore” lascia intendere che la Juventus non intende forzare una partenza, ma piuttosto facilitare un trasferimento che sia vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Allo stesso tempo, la menzione di un’opportunità “finanziaria” sottolinea l’esigenza del club di incassare una cifra congrua, probabilmente per reinvestire sul mercato e rafforzare la rosa in altri reparti.

Vlahovic, arrivato a Torino con grandi aspettative, non ha sempre mantenuto un rendimento costante e il suo ingaggio elevato rappresenta un peso non indifferente per le casse societarie. Per questo motivo, una sua cessione a cifre importanti potrebbe dare un’importante boccata d’ossigeno al bilancio e sbloccare altre operazioni in entrata. Resta da capire quali club europei si faranno avanti con un’offerta concreta e se Dusan sarà d’accordo a lasciare la Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del numero 9 bianconero.