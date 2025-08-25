Vlahovic Milan, Capello sicuro: «Bomber perfetto per Massimiliano Allegri e vi spiego il perché». Le ultimissime sui rossoneri

Dopo il deludente esordio in campionato del Milan di Massimiliano Allegri, la discussione sull’attaccante si è riaccesa, e il nome di Dušan Vlahović è tornato prepotentemente al centro del dibattito, come sottolineato anche da Fabio Capello in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore non ha dubbi: “Lo vedrei bene al Milan. E poi Allegri lo conosce a fondo”.

La sua analisi, che riaccende le speranze dei tifosi su un nome di altissimo profilo, si basa su un’evidente sintonia tra il tecnico serbo e l’allenatore rossonero, che hanno lavorato insieme con successo alla Juventus. Tuttavia, Capello, con la sua consueta pragmatica lucidità, ha subito ricordato le complesse dinamiche del mercato: “non voglio sostituirmi a Tare che è molto bravo a fare il suo lavoro”, riconoscendo l’abilità del direttore sportivo del Milan nel destreggiarsi tra le varie opzioni.

Secondo Capello, nell’incontro d’emergenza tra Allegri e Tare, i due hanno fatto “una giusta disamina di cosa serve alla squadra”, ma il vero ostacolo restano “le possibilità economiche del club”. E proprio questo è il punto cruciale che allontana Vlahović dal Milan, nonostante il suo indubbio appeal tecnico e la preferenza dell’allenatore.

Le alte richieste della Juventus, unite alla mancanza di alternative credibili per i bianconeri, rendono l’operazione economicamente insostenibile per i rossoneri, che hanno da tempo virato su altri profili. È per questo che il nome di Conrad Harder, giovane talento danese, rimane il vero e unico obiettivo per l’attacco. L’operazione per portare Harder a Milano, con una cifra che si aggira intorno ai 24 milioni di euro, è molto più in linea con le possibilità e la strategia del club. La logica di mercato prevale sui sogni, e il Milan si prepara a chiudere per un prospetto di grande futuro piuttosto che un nome blasonato.