Vlahovic Milan, Capello non ha dubbi: che coppia con Leao! E su Allegri...

Vlahovic Milan, Fabio Capello, leggenda rossonera, ha le idee chiare sul possibile arrivo del centravanti serbo a Milanello: le dichiarazioni

L’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha espresso un’opinione approfondita sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo al possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al calciomercato Milan. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, il mercato rossonero si preannuncia vivace, e la suggestione Vlahovic sta prendendo sempre più piede. Capello, con la sua consueta lucidità, ha analizzato i motivi che potrebbero spingere il Milan a puntare sul giovane attaccante serbo.

“E perché Allegri dovrebbe volere proprio Vlahovic al Milan? Non certo per un capriccio, non è quel tipo di allenatore. Piuttosto posso credere che Max sia convinto gli serva un attaccante d’area, più che un collettore di gioco,” ha dichiarato Capello. Questa osservazione è cruciale: Allegri non cerca un giocatore che costruisca il gioco, ma piuttosto un finalizzatore puro. “Dusan alla Juve ha faticato a dialogare con i compagni, ma se gli arriva la palla buona, sa il fatto suo.” Questo sottolinea una delle principali caratteristiche di Vlahovic: la sua efficacia sotto porta quando ben servito.

Capello prosegue analizzando la potenziale sinergia con il resto della squadra rossonera: “Probabilmente il tecnico livornese pensa che la squadra rossonera sia già in grado di sviluppare la manovra e gli serva giusto un bomber affidabile per trasformare le occasioni in gol. Per farla breve, a un centravanti come Vlahovic può bastare che Leao la butti in mezzo spesso e volentieri, ad altri no. La convivenza dei due io la vedrei così: Rafa dovrebbe creare con i suoi strappi, Dusan segnare il più possibile. Non mi aspetterei triangoli o chissà quale altra intesa.” Questa visione chiara delinea un Milan con Rafael Leao nel ruolo di creatore di superiorità numerica e cross, e Vlahovic come punta di riferimento incaricata di finalizzare. È una strategia che punta sull’efficienza e sulla capacità individuale dei singoli, piuttosto che su complesse trame di gioco.

Un altro aspetto fondamentale evidenziato da Capello è l’età di Vlahovic: “Non va poi dimenticato che il serbo ha appena 25 anni. Non è ancora arrivato al picco di maturità fisica e mentale della sua carriera.” Questo suggerisce un margine di crescita significativo per il giocatore, il che rende l’investimento ancora più interessante per il Milan e per il DS Tare.

Inoltre, Capello tocca un tasto dolente, ma potenzialmente vantaggioso per i rossoneri: “Il Milan, proprio grazie agli alti e bassi alla Juve, può prenderlo a condizioni favorevoli. Stiamo sempre parlando di un investimento importante, ma se Dusan tornasse quello della Fiorentina, i rossoneri avrebbero fatto un colpaccio. Perché lo stesso attaccante era stato venduto a tre-quattro volte il prezzo a cui oggi potrebbero acquistarlo i rossoneri.” Questa è una prospettiva economica allettante per la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare. Acquistare un giocatore di quel potenziale a un prezzo “scontato” sarebbe un vero affare.

Infine, Capello conclude con una nota di speranza e determinazione: “Sotto sotto, io credo che Allegri coltivi questa speranza, avendo intravisto alla Continassa quel giocatore, poi mancato un po’ troppo spesso in partita. I due possono riprovarci insieme, partendo dai 41 gol in 101 gare comuni in bianconero e da una fame di rivalsa che potrebbe fare le fortune del Milan. A proposito, dopo un ottavo posto a Milanello in parecchi avranno voglia di rifarsi. E allora sì, Vlahovic potrebbe davvero trovarsi a proprio agio.” La voglia di riscatto di Vlahovic, unita alla possibilità di lavorare nuovamente con Allegri, potrebbe essere il catalizzatore per un ritorno ai livelli pre-Juventus, trasformando l’acquisto in un successo clamoroso per il Milan di Allegri e Tare.