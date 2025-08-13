Vlahovic Milan, l’attaccante è un pallino della dirigenza: la rivelazione dell’esperto

Vlahovic Milan, il serbo non è la prima scelta attualmente ma rimane comunque un pallino della dirigenza rossonera

Le voci di mercato intorno al Milan continuano a moltiplicarsi, ma una in particolare sembra resistere al passare del tempo e alle smentite di rito. Si tratta dell’interesse per Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus. A fare il punto della situazione, con una rivelazione che ha scosso il mondo rossonero, è stato l’esperto Daniele Moretto nel suo canale YouTube. Secondo il suo aggiornamento, la dirigenza del Milan non avrebbe mai perso di vista il profilo del bomber bianconero, che resta un vero e proprio “pallino” per i vertici di Via Aldo Rossi.

“Il Milan resta sempre sornione, attento alla situazione di Vlahovic che è sempre stato il pallino reale della dirigenza“, ha dichiarato Moretto, descrivendo un approccio cauto ma determinato. La parola “sornione” suggerisce che, mentre i riflettori sono puntati su altre trattative, il club rossonero sta lavorando dietro le quinte, pronto a cogliere l’occasione giusta. La situazione di Vlahovic alla Juventus continua a essere un rebus, con il suo futuro non ancora del tutto blindato. Questo scenario di incertezza alimenta le speranze del Milan di poter sferrare un attacco a sorpresa.

L’operazione, tuttavia, presenta delle oggettive difficoltà, come sottolineato dallo stesso Moretto. “Poi è chiaro che per una questione di costi è un’operazione un po’ più complicata, però insomma vediamo”. Il costo elevato del cartellino e l’ingaggio del giocatore rappresentano ostacoli non indifferenti. L’attuale gestione, guidata dalla società, deve fare i conti con un bilancio che, seppur florido, impone una certa prudenza. L’affare Vlahovic sarebbe senza dubbio un investimento massiccio, che richiederebbe uno sforzo economico notevole e un’attenta pianificazione.

Un’ulteriore suggestione è legata al contesto tecnico e dirigenziale. La presenza di un allenatore come Massimiliano Allegri alla Juventus ha segnato una fase importante per Vlahovic, ma il serbo ha sempre mantenuto il proprio status di attaccante di riferimento. Per il Milan, l’arrivo di un giocatore di questo calibro sarebbe un segnale fortissimo. Anche a livello di gestione, la società sta dimostrando grande attenzione a ogni opportunità. La dirigenza rossonera sta operando sul mercato con l’ambizione di rafforzare la squadra, e un colpo come Vlahovic sarebbe la ciliegina sulla torta per il nuovo corso guidato dal livornese.

In conclusione, sebbene la trattativa per Dusan Vlahovic sia complessa e richieda ingenti risorse, l’interesse del Milan rimane vivo. Le parole di Moretto su Youtube confermano che il club non ha mai smesso di monitorare la situazione, e il sogno di portare il serbo a San Siro continua ad animare le speranze dei tifosi.