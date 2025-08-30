Vlahovic Milan, opzione ormai accantonata da Tare? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi sul futuro del serbo

Vlahovic Milan, i rossoneri hanno ormai accantonato la pista che può portare al centravanti serbo: nessuna apertura concreta

Il calciomercato Milan è un’arena di indiscrezioni, trattative segrete e colpi di scena. Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata sulla situazione di Dusan Vlahovic e sul suo possibile approdo al Milan. Le voci si sono rincorse, ma le ultime notizie dipingono un quadro ben diverso da quello sperato dai tifosi rossoneri. Secondo il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, autore di un’analisi approfondita sulla questione, il Milan avrebbe incontrato difficoltà insormontabili nei contatti con l’entourage dell’attaccante serbo.

La posizione di Vlahovic e la strategia del Milan

Moretto rivela che, nonostante gli sforzi della dirigenza rossonera, non ci sono state reali aperture da parte degli agenti di Vlahovic. Le trattative, seppur intavolate nel corso del mese, non hanno portato a sviluppi concreti. L’attaccante, che nelle scorse stagioni ha dimostrato il suo enorme potenziale, sembra avere una strategia ben definita: la scadenza del suo contratto. Un’ipotesi sempre più concreta che allontana il giocatore dal Milan, nonostante l’interesse del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che avrebbero visto in lui il rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Le sfide del calciomercato e il futuro di Vlahovic

Il mercato di agosto è notoriamente frenetico e spesso le trattative più complesse si risolvono solo negli ultimi giorni. Tuttavia, il caso di Vlahovic sembra essere una di quelle situazioni in cui le parti sono lontanissime. La volontà del giocatore di attendere la scadenza del suo contratto per valutare le opzioni a parametro zero rende ogni sforzo del Milan quasi inutile. Questo scenario, se confermato, rappresenterebbe un duro colpo per le ambizioni del club di via Aldo Rossi, desideroso di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La figura di Tare, appena insediatosi, si trova subito di fronte a una sfida complicatissima.

Allegri e la ricerca di un centravanti

Il nuovo corso tecnico del Milan, affidato ad Allegri, punta a un attacco più prolifico e incisivo. La ricerca di un centravanti di spessore è una delle priorità. Vlahovic, con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità realizzativa, era il profilo perfetto per il gioco di Allegri. La notizia riportata da Moretto, dunque, costringe il Milan a rivoluzionare i propri piani per l’attacco. La scadenza del contratto del serbo, infatti, offre al giocatore un enorme potere contrattuale per il futuro, permettendogli di scegliere la sua prossima destinazione con maggiore libertà e senza vincoli. Il Milan si trova ora a dover esplorare alternative per completare la rosa in vista della nuova stagione, sapendo che il tempo stringe e che le opportunità si stanno riducendo.