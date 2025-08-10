Vlahovic Milan, il serbo è il sogno (costoso) di Allegri! Pista ancora viva ma c’è un ostacolo praticamente insormontabile

Vlahovic Milan, il centravanti serbo resta il sogno costoso di Massimiliano Allegri: ostacolo economico difficilmente superabile

Il calciomercato estivo del Milan si sta accendendo, con l’attacco rossonero al centro di un intrigante duello a distanza che vede contrapporsi un sogno proibitivo e un’occasione sempre più concreta. Come riportato da Tuttosport, le strategie del Diavolo per rinforzare il reparto offensivo si dividono tra la perseveranza su Dusan Vlahovic e la prepotente ascesa della pista che porta a Rasmus Hojlund. In questo scenario, il nuovo Direttore Sportivo Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri sono chiamati a prendere decisioni cruciali per il futuro del reparto offensivo.

La Complessa Partita a Scacchi per Vlahovic: Il Preferito di Allegri

Nonostante le difficoltà, Dusan Vlahovic rimane il grande preferito di Massimiliano Allegri. La situazione del centravanti serbo è di per sé molto chiara: la Juventus ha la necessità di cederlo per questioni di bilancio. Tuttavia, il Milan si trova in una posizione paradossale. Vlahovic, infatti, ha dimostrato di gradire la destinazione rossonera, avendo già rifiutato con decisione le ricche proposte provenienti da club turchi e dall’Arabia Saudita. Questa preferenza del giocatore, purtroppo per il Milan, non facilita la trattativa.

La Juventus, consapevole di non avere altre vie d’uscita per il suo attaccante, non intende fare sconti sul prezzo del cartellino. Questa posizione ferma della Vecchia Signora trasforma la trattativa in una vera e propria partita a scacchi, che rischia di protrarsi a lungo nel tempo, tenendo i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. Tare e il suo staff dovranno giocare d’astuzia per cercare di sbloccare una situazione che si preannuncia estremamente complessa. Il sogno di vedere Vlahovic indossare la maglia rossonera è ancora vivo, ma la strada è costellata di ostacoli.

Hojlund, L’Occasione Danese Diventa Sempre Più Concreta: Segnali da Manchester

È proprio in questo contesto di complicate trattative per Vlahovic che l’alternativa Rasmus Hojlund sta acquisendo sempre più concretezza. Quella che fino a qualche settimana fa poteva sembrare solo un’idea, ora è un’ipotesi tutt’altro che improbabile. La voce più insistente, alimentata da segnali in arrivo da Manchester, suggerisce che il Manchester United possa mettere presto il giovane attaccante danese sul mercato con la formula del prestito.

Il segnale decisivo che ha infiammato questa pista è arrivato di recente: il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, ha tenuto Hojlund in panchina per tutti i 90 minuti nell’amichevole contro la Fiorentina. Questa decisione è stata interpretata come un messaggio chiaro da parte del club inglese, che apre di fatto a una sua possibile partenza. Il Milan, con il DS Tare attento a ogni opportunità, potrebbe dunque approfittare di questa situazione per assicurarsi l’ex attaccante dell’Atalanta con una formula economicamente più vantaggiosa, presumibilmente un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Il Bivio del Diavolo: Allegri tra Preferenze e Necessità

Nonostante la preferenza di Massimiliano Allegri per Vlahovic sia nota, il tecnico potrebbe trovarsi di fronte a un bivio obbligato. La difficoltà di arrivare al centravanti serbo e la contemporanea apertura da parte del Manchester United per Hojlund potrebbero costringere il Milan, e il suo allenatore, a “accontentarsi” di un rinforzo di altissimo livello come il giovane danese. Hojlund ha già dimostrato il suo valore in Serie A con l’Atalanta e ha margini di crescita considerevoli, rappresentando un investimento per il futuro oltre che un’immediata iniezione di qualità.

Il Diavolo è a un bivio: proseguire in una logorante trattativa per il sogno Vlahovic o cogliere al volo l’occasione Hojlund, un’opzione che si presenta come più accessibile e, allo stesso tempo, estremamente promettente. Le prossime settimane saranno decisive per il calciomercato del Milan e per definire il volto dell’attacco rossonero per la prossima stagione.