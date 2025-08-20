Vlahovic, Hojlund e non solo: torna nel mirino del Milan. C’è anche lui nella lista degli attaccanti

Vlahovic, Hojlund e non solo: c’è anche un altro giocatore nel mirino del Milan. Si tratta di una vecchia fiamma dei rossoneri

Il Milan è alla ricerca del nuovo centravanti e il mercato degli attaccanti si sta infiammando. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera ha una lista di nomi importanti, tra cui spiccano Dušan Vlahović e Rasmus Højlund, ma con una novità che potrebbe cambiare gli equilibri: il nome di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano, è tornato d’attualità.

Il preferito del tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, rimane Dušan Vlahović. L’allenatore livornese, noto per la sua pragmatica visione del calcio, vede nel centravanti serbo il profilo ideale per guidare il suo attacco. Vlahović, con la sua imponente stazza fisica, la sua abilità nel gioco aereo e la sua fame di gol, è considerato da Allegri il finalizzatore perfetto per il suo schema tattico. Tuttavia, la sua valutazione economica e l’alto ingaggio rappresentano un ostacolo non indifferente per la dirigenza.

Il nome più plausibile, e forse quello su cui il club sta lavorando con maggiore intensità, è quello di Rasmus Højlund. Il giovane e talentuoso attaccante danese è un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia del Milan: un giocatore giovane, con margini di crescita enormi e un potenziale di rivendita elevato. La sua velocità, la sua energia e la sua capacità di attaccare la profondità lo rendono un candidato molto intrigante per l’attacco rossonero. La trattativa non è semplice, ma l’età e la prospettiva del giocatore lo rendono una scelta economicamente più sostenibile rispetto a Vlahović.

Un’altra opzione che sta riprendendo quota è Victor Boniface. Il possente attaccante nigeriano, che si è messo in mostra con prestazioni convincenti, rappresenta una terza via. La sua forza fisica e la sua capacità di tenere palla e far salire la squadra lo rendono un profilo diverso dai due precedenti, ma non per questo meno interessante. L’inserimento del suo nome nella lista dimostra la volontà del Milan di non puntare su un unico obiettivo, mantenendo aperte più porte per poter chiudere l’affare migliore. La decisione finale spetterà alla dirigenza rossonera, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra le richieste di Allegri, la disponibilità economica e le opportunità di mercato.