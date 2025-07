Vlahovic e non solo, almeno un altro obiettivo per il Milan: per chiudere il calciomercato

Vlahovic resta il sogno per l’attacco di Max Allegri, ma non è l’unico obiettivo di mercato dei rossoneri

Il Milan, o per meglio dire i rossoneri, stanno affrontando le fasi conclusive di un’intensa sessione di calciomercato estivo, con l’obiettivo dichiarato di perfezionare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancano ancora un paio di tasselli fondamentali per completare il puzzle e presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con una squadra ancor più competitiva.

Un Terzino Destro per Spingere sulla Fascia

La priorità assoluta per il Diavolo in questa fase finale del mercato è l’acquisizione di un terzino destro di ruolo. Il nome che circola con maggiore insistenza negli ambienti milanisti è quello di Guela Doué. Il giovane talento francese, noto per la sua velocità e la capacità di spingere sulla fascia, rappresenterebbe un innesto cruciale per dare maggiore profondità e imprevedibilità all’out destro della difesa e, di conseguenza, all’intera manovra. La sua dinamicità e la propensione offensiva lo renderebbero il profilo ideale per le esigenze tattiche della squadra.

Un Attacco da Sogno con Vlahovic al Fianco di Gimenez?

Oltre al rinforzo sulle corsie esterne, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un attaccante che possa condividere il peso dell’attacco con l’attuale punta di riferimento, Santiago Gimenez. Il centravanti argentino, apprezzato per il suo fiuto del gol e la presenza in area, ha dimostrato di essere un elemento prezioso, ma la dirigenza vuole garantire al tecnico un’alternativa di alto livello o un partner complementare.

Il nome che fa sognare i tifosi e accende le fantasie è quello di Dusan Vlahovic. Il possente centravanti serbo, celebre per la sua potenza fisica, la precisione nel tiro e la capacità di fare reparto da solo, rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta per i lombardi. La possibilità di affiancare la sua fisicità e il suo istinto da bomber alla rapidità e al movimento di Gimenez creerebbe un reparto offensivo di primissimo livello, in grado di mettere in seria difficoltà qualsiasi difesa.

Il lavoro della dirigenza milanista prosegue a ritmo serrato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a portare a casa questi ultimi colpi e completare così una campagna acquisti ambiziosa, volta a consolidare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il popolo rossonero attende con ansia gli annunci ufficiali, sperando di vedere presto questi talenti vestire la gloriosa maglia del sette volte Campione d’Europa.