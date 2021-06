Vladimir Petkovic, il miglior allenatore nella storia della Svizzera

Dopo l’eliminazione della Francia da parte della Svizzera, i riflettori si sono riaccesi su Vladimir Petkovic. L’ex allenatore della Lazio è il miglior allenatore che la nazionale elvetica abbia mai avuto in panchina.

Come riporta Gazzetta.it: «Con una media punti di 1,80 a partita è il miglior allenatore della storia della Svizzera, avendo superato anche un santone come Hitzfeld (che lo ha preceduto e si è fermato a 1,77). Da quando, nel 2014, è alla guida della nazionale elvetica, non solo ha sempre ottenuto la qualificazione alla fase finale (partecipando così a due Europei e un Mondiale), ma ha sempre portato la squadra almeno fino agli ottavi delle competizioni».