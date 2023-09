Visnadi: «Per me Adli è molto meglio di Krunic, vi spiego»

Gianni Visnadi, giornalista, è intervenuto a Sky Sport dicendo la sua sul centrocampista del Milan Adli in confronto a Krunic

«Adli? Chi lo aveva visto, chi sapeva quanto fosse forte, non è per nulla sorpresa. È una colpa essere arrivati a metà settembre dell’anno dopo a scoprire quanto sia bravo. Per me Adli è molto meglio di Krunic, è in grado di fare quel ruolo. C’è da chiedersi perché Adli soltanto oggi»