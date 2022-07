Visite mediche Romagnoli: primo giorno da biancoceleste per il difensore che arriva a zero dal Milan

Alessio Romagnoli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore – atterrato nel tardo pomeriggio di ieri a Fiumicino – in mattinata in Paideia per sostenete le visite mediche prima di firmare il contratto e recarsi ad Auronzo di Cadore per iniziare il ritiro agli ordini di Sarri. Il giocatore arriva a parametro dopo essere andato in scadenza di contratto col Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 8 – Il giocatore è arrivato in clinica, accolto da un bagno di folla: autografi, cori da stadio e foto l’accoglienza all’entrata della Paideia.