Virdis: «Maldini fa bene a chiedere tre top per il prossimo mercato». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

«Paolo Maldini seccato per il rinnovo che ancora non è stato messo sul tavolo dal Milan? Non ci credo. O meglio, sì, posso immaginare che sia infastidito per la situazione che s’è venuta a creare, ma sono altrettanto certo che presto si troverà il punto d’incontro tra lui la società, come per Massara. Non credo a un’arrabbiatura che possa preludere a uno strappo, insomma. Del resto, sarebbe una follia… è impossibile non riconoscere i grandi meriti di Paolo nel plasmare una squadra che è cresciuta piano piano fino a raggiungere lo scudetto, obiettivo che fino alla scorsa estate sembrava impensabile. Se Maldini chiede tre big nella prossima campagna acquisti per competere a livello ancora più alto fa bene, perché trasmette alla società e alla squadra l’ambizione che aveva lui da calciatore e che l’ha portato a raggiungere grandissimi traguardi. Se mi aspettavo che sarebbe stato così bravo nei panni del dirigente? Più che altro l’aspetto rilevante è la velocità con cui è avvenuta la sua crescita in giacca e cravatta, proprio come gli accadeva in campo, quando in poco tempo è diventato uno dei difensori più forti che la storia del calcio ricordi. Del resto, è una caratteristica tipica dei predestinati e lui fa parte di questa categoria. Lo sa anche la proprietà del Milan, nuova o vecchia che sia, e quindi ribadisco la mia convinzione… sono frizioni da poco, a breve arriverà l’accordo».